Basketbolda tempo artıyor

KKTC Basketbol Federasyonu 2022-2023 sezonunu gelişim ligleri ile açarken, iki kategoride maçlar oynanmaya devam ediyor. Dün akşam (24 Ekim Pazartesi) hem Erkekler U20 Ligi hem de Erkekler U15 Ligi’nde 2 ayrı mücadele izleyenlere keyif verdi.

U20’de gecenin galibi Koopspor

6 takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nde ikinci hafta devam ediyor. Önceki gün YDÜ’nün Akdeniz Spor Birliği’ni 92-29 yenmesinin ardından tüm Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maç oldukça çekişmeli geçerken, kazanan 73-61’lik skor ile deplasman ekibi Koopspor oldu.

Maçın en skorer ismi Koopspor adına 35 sayı üreten Halil Çetinyay oldu, Arda Göztaşı da 22 sayı ile takımı adına önemli işlere imza attı. GAÜ’de 23 sayı üreten Aykut Fidansoy ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da takımının skor yükünü çeken isimlerin başında geldi.

Erkekler U20 Ligi Puan Durumu:

Takım O G M P

1-YDÜ 2 2 - 4

2-Koopspor 2 2 - 4

3-GAÜ 2 1 1 3

4-Akdeniz 2 - 2 2

5-MGA 1 - 1 1

6-Soyerspor 1 - 1 1

U15’lerde kazanan GAÜ

Bu yıl 2 ayrı grupta 12 takımın yer aldığı Erkekler U15 Ligi’nde Beyaz Grup’un ilk maçı oynandı. Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor B takımı, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadelenin galibi 49-29’luk skor ile GAÜ oldu.

GAÜ’de Efe Emirhoca 14, Ali Taha Yıldırır ise 13 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Koopspor B takımının en skorer oyuncusu 10 sayı üreten Doruk Taşeri oldu.



Erkekler U20 ve U15 Ligleri’nde bugün ve yarının maç programı:

25 Ekim Salı

18.00 Soyerspor B-Marmara U15-Beyaz Grup (Atatürk Spor Salonu)

20.00 Soyerspor-MGA U20 Ligi (Atatürk Spor Salonu)

26 Ekim Çarşamba

18.00 Ceasar L. G.Birliği-TED U15-Beyaz Grup (İskele Spor Salonu)

16.30 YDÜ-DAÜ U15-Kırmızı Grup (YDÜ Ra-25 Spor Salonu)

Bu habere tepkiniz:



25/10/2022 12:17