Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes’i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko forması giyen Nick Calathes seçildi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.

Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SALON: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Larkin 17, Bryant 15, Rıdvan Öncel, Erten Gazi 2, Clyburn 16, Thompson 5, Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 8, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 7, Calathes 10

1’İNCİ PERİYOT: 26-20

İLK YARI: 35-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-63