Basketbolda U17 şampiyonu Yakın Doğu
Basketbolda U17 Erkekler Ligi final serisinin ikinci maçı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.
25/08/2022
Basketbolda U17 Erkekler Ligi final serisinin ikinci maçı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.
İlk maçta Mağusa Gelişim Akademisi'ne karşı üstünlük sağlayan YDÜ, ikinci maçta da 73-57 galip gelerek U17 Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Maçtan sonra takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.