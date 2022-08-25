Basketbolda U17 şampiyonu Yakın Doğu

Basketbolda U17 Erkekler Ligi final serisinin ikinci maçı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

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25/08/2022

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Basketbolda U17 şampiyonu Yakın Doğu

 

Basketbolda U17 Erkekler Ligi final serisinin ikinci maçı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.
 İlk maçta Mağusa Gelişim Akademisi'ne karşı üstünlük sağlayan YDÜ, ikinci maçta da 73-57 galip gelerek U17 Ligi şampiyonluğunu kazandı.


Maçtan sonra takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

25/08/2022 10:52
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TAGS: Basketbol, U17, şampiyon, Yakın Doğu
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