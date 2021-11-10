Basketbolda yeni sezon başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu yoğun geçen sezonun ardından çalışmalarına ara vermezken, 2021-22 sezonu resmi olarak başlıyor. Sezonun ilk organizasyonu ise U20 Erkekler Ligi olacak. Ligde ilk hafta maçları 11-12-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Yeni sezonda U20 Erkekler Ligi’nde altı takım mücadele edecek. Soyer, Çetinkaya, GAÜ, Koop, MGA ve YDÜ lige başarılı olabilmek için parke zemine çıkacaklar.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde ilk dört içerisine girecek olan takımlar yarı finalde yer alacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak olan takımlar ise lig finalinde şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak.

Farisoğlu: Bu yıl da aynı heyecanın olacağını umuyoruz

KKTC Basketbol Federasyonu’nun altyapı liglerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ateş Farisoğlu, yeni sezonda sakatlıksız, sağlıklı bir sezon olması temennisinde bulunarak takımlara başarılar diledi. Farisoğlu, “Bu yıl ilk kategori olarak U20 Erkekler Ligi başlıyor. Bu yaş grubu geçtiğimiz yıl büyük çekişmeye ve heyecana sahne olmuştu. Bu yıl da ayni heyecan ve çekişmenin olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Farisoğlu “Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sağlıklı bir şekilde sakatlık olmadan herkesin güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Mevlit: Keyifli bir spor yılı hedefliyoruz

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada tüm basketbol ailesine ve sporseverlere keyifli bir sezon ve spor yılı hedeflediklerini söyledi.

Mevlit, geçtiğimiz yıl taraflı, tarafsız spor camiası içerisinde olsun veya olmasın birçok insanın olumlu görüşünü ve beğenisi kazanmış, zirvede tamamlamış bir federasyon olarak 2021-22 sezonuna bunun sorumluluğu ile girdiklerini vurguladı.

“Ligin kalitesi önümüzdeki on yılın geleceğini yansıtacak”

“U20’ler büyükler basketbolunun en önemli sporcu kaynağı olacak bir ligdir” diyen Başkan Mevlit, “Geçtiğimiz sezon tam istediğimiz randımanı final hariç alamamış olmamız, bu projenin bu yıl daha özenerek gözlemleneceğinin göstergesidir. Ligin gelişmesinin, kaliteli maçlar oynanmasının ülke basketbolunun gelişimi için önemli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü ligin kalitesi basketbolda önümüzdeki on yılın geleceğini yansıtacak” ifadelerini kullandı. Mevlit, “Tüm basketbol ailesine ve sporseverlere keyifli bir sezon, spor yılı hedefliyoruz” cümlesiyle sözlerini noktaladı.

İlk maç Soyer – Çetinkaya

U20 Erkekler Ligi’nde ilk maç 11 Kasım Perşembe günü Soyer ile Çetinkaya arasında oynanacak. Karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. İlk hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:

1.Hafta

11 Kasım Perşembe

Atatürk Spor Salonu: Soyer – Çetinkaya (19.00)

12 Kasım Cuma

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Koop (19.00)

13 Kasım Cumartesi

M. Arena: MGA – YDÜ (17.00)

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10/11/2021 11:46