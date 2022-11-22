Basketbol Fenerbahçe Beko zirveyi korudu
22/11/2022
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımını 96-93 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa'da AS Monaco'ya konuk oldu.
Haftaya lider başlayan Fenerbahçe Beko, sahaya averaj hesabı yapmadan liderliğini korumak için çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, kritik mücadeleyi 96-93 kazandı ve zirvede kalmayı sürdürdü.
Temsilcimizde Nigel Hayes-Davis, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)
AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8
Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11
1. Periyot: 18-21
Devre: 38-45
3. Periyot: 60-79