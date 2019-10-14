Başladığı gibi bitti: 0-0
K-Pet Birinci ligde Dörtyol’da oynanan karşılaşmada Dörtyol ile Karşıyaka golsüz berabere kalarak haftayı 1’er puanla kapattılar.
14/10/2019
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K-Pet 1.Lig’de 5.hafta maçında Dörtyol ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve taraflar 1'er puanı paylaştı.
Bu sonuçla birlikte Dörtyol puanını 6'ya, Karşıyaka ise 7'ye yükseltti.
Yer: Dörtyol Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu, Mustafa Öztugay
Dörtyol: Süleyman, Can, Ali, Ayberk, Olcay, Anıl, Mustafa, Osman, Mustafa, Rıdvan, Mustafa
Karşıyaka: Şiho, Olgun, Oğuzhan, Mehmet, Muhammet, Eyüp, Bayram, Edip, Salim, Tahir, Hüseyin
Kırmızı Kart: 90'Osman Şanverdi (Dörtyol)