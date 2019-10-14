Başladığı gibi bitti: 0-0

K-Pet 1.Lig’de 5.hafta maçında Dörtyol ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve taraflar 1'er puanı paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Dörtyol puanını 6'ya, Karşıyaka ise 7'ye yükseltti.

Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu, Mustafa Öztugay

Dörtyol: Süleyman, Can, Ali, Ayberk, Olcay, Anıl, Mustafa, Osman, Mustafa, Rıdvan, Mustafa

Karşıyaka: Şiho, Olgun, Oğuzhan, Mehmet, Muhammet, Eyüp, Bayram, Edip, Salim, Tahir, Hüseyin

Kırmızı Kart: 90'Osman Şanverdi (Dörtyol)

14/10/2019 09:06