Başman Group Kuzey Kıbrıs’ı yeni kozmetik markalarıyla buluşturdu!

63 yıldır Kuzey Kıbrıs’ı dünyanın en önemli markalarıyla buluşturan Başman Group of Companies, Kozmetik grubunda bir yeniliğe daha imza attı.

Türkiye’nin en önemli kozmetik gruplarından Doğuş Kozmetik SPA ile işbirliği yapan Başman Kozmetik, Derma Kozmetik alanında hem güzellik salonlarına hem de müşterilerine hizmet vereceği leke tedavisinden, profesyonel yaşlanma tedavilerine arı zehri, salyangoz, altın tozları gibi özel içeriklerin yer aldığı B2CMD Profesyonel Cilt Bakımı, yine gücünü doğadan alan özel esansların yer aldığı vücut bakımı ve masaj yağı serilerinin yer aldığı Natural Secret SPA markası ve Paris’te Dünyaca ünlü parfüm uzmanlarının tasarladığı özel Pelinn Parfüm serisi ile Kuzey Kıbrıs’ta güzellik salonlarında, otellerde ve spa salonlarında, büyük parfümeri ve eczanelerde Kuzey Kıbrıs halkıyla buluşuyor.

Tüm yeni markaların tanıtımı 23 Kasım Perşembe Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de güne özel süprizler, DJ performansı ve sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile fuar ve kokteyl’in bir arada olduğu lansman etkinliği ile tanıtıldı. Etkinliğe ada genelinde hizmet veren 150’den fazla güzellik salonları işletmecisi, derma kozmetik uzmanları, güzellik okulu eğitmenleri, spa salonları işletmecileri ve tüm büyük otellerin spa müdürleri katıldı.

Başman: Kadınlarımızın güzelliğine değer katmaya devam ediyoruz

Başman Kozmetik Direktörü Pınar Başman Süren etkinlikte yaptığı konuşmasında ‘’Bundan tam 38 yıl önce Avon Kozmetik ile grubumuzu ve Kuzey Kıbrıs’ı güzellik ile buluşturduk. Bugün 1000’den fazla temsilcimiz ve 2 mağazamız ile Avon’da 7’den 70’e hizmet veriyoruz. 2 yıl önce Dünya makyaj devi markası M.A.C Kozmetik Lefkoşa Mağazamızı açarak makyajın öncü markası ile hem en kaliteli makyaj ürünleri, hem de fark yaratan makyaj servisimiz ve eğitimlerimizle kadınlarımızın güzelliğine değer katmaya devam ediyoruz. Başman Group olarak Daima İleri mottomuzla Kuzey Kıbrıs’ı öncü markalarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle Türkiye’nin kadın estetiği ve güzelliğinde ses getiren grubu Doğuş Kozmetik’in özel markalarını Başman Güvencesiyle Kuzey Kıbrıs’a getirmenin heyecanını yaşıyoruz.’’ dedi.

Pınar Başman Süren’in ardından söz alan Doğuş Kozmetik Satış Müdürü Gönül Özsoy, Türkiye’de sektöründe pazar lideri olan Doğuş Kozmetik’i Kuzey Kıbrıs’ta kalite ve müşteri memnuniyetini öncü tutan Başman Group güvencesi ile buluşturmaktan çok mutlu olduklarını ve heyecan duyduklarını belirtti.

Keyifli tanıtım etkinliği sonunda her bir katılımcıya Doğuş Kozmetik Ürünleri hediye edildi, ayrıca çekilişle 2 şanslı katılımcıya 5.000’er liralık hediye çekleri verildi.