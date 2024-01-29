Başman Group'un muhteşem gecesi

Cumartesi akşamı, Başman Group çalışanları bir araya gelerek 2023 yılının yorgunluğunu atmış ve 10. yılını dolduran çalışma arkadaşları ile 2023 yılının en iyi performans gösterenler ödüllendirildi. Grand Pasha Hotel'de düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Group Akustik eşliğinde muhteşem bir gece geçirdi.

Geceye renk katan konuşmalarda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman ve Şirket Direktörleri Pınar Başman Süren, Osman Başman ve Ali Başman, 2023 yılında birçok yeni markayı bünyelerine kattıklarını ifade ettiler.

Şirket kârlılığını önemli oranda artırdıklarını, paralelinde insan kaynağında %20 büyüyerek yeni istihdam sağlandığı belirtildi.

Başman Akademi aracılığıyla çalışanlarına sundukları eğitimlerin yanı sıra dış firmalara da destek verildiği ifade edildi.

Başarılı bir yılın ardından, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerle toplam 225.000 TL eğitim bursu dağıtarak bir doktor ve bir hemşirenin yetişmesine destek olduklarını vurgulamışlardır. Konuşmalarını, çalışanların emekleri ve özverilerine teşekkür ederek alkışlarla sonlandırdılar.

220 kişilik Başman Group ailesinin yoğun katılımıyla gerçekleşen eğlenceli gecesi çekiliş hediyeleri ile son buldu