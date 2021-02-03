Başman Grup ödediği vergiyi açıkladı, suçlamalara rakamlarla cevap verdi

Başman Group of Companies Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Ali Başman’ın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yaptığı açıklamanın ardından, şahsına ve şirkete karşı “asılsız yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı ve bunların gerçekleri yansıtmadığı savunuldu. Açıklama şirketin 2018-2019 yılları içerisinde devlete toplam 36 milyon 724 bin TL vergi ödediğine dikkat çekilerken ve 2020 yılı için ise pandemi koşullarında geçmesine rağmen 20 milyon TL’ye yakın vergi ödeneceği vurgulandı.

Başman’ın söylemlerinin “toplumsal seferberlik” ve “ortak bedel ödeme” üzerine olduğu ifade edilen açıklamada, “hiçbir söyleminde, şirketimiz için bir talepte bulunmamıştır, söylemi özel sektörde kepenk kapatan ve işsiz kalan birçok çalışanın evine ekmek götüremediğini ve devletin bu insanlarımıza da sahip çıkması gerektiği yönündedir” ifadelerine yer verildi.

Başman Group of Companies Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

Hepimizin belki de hayatı boyunca sadece bir kez karşılaşacağı bir pandemi sürecini yaşarken, geçtiğimiz günlerde BAŞMAN Group of Companies Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Başman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla bir açıklama yapmış bulunmaktadır. Bu açıklamanın ardından şahsına ve şirketimize karşı yapılan asılsız yakıştırmalar ve suçlamaların gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu duyuruyu yapma ihtiyacı doğmuştur.

Ali Başman’ın söyledikleri; “toplumsal seferberlik” ve “ortak bedel ödeme” üzerine olmakla birlikte, hiçbir söyleminde Şirketimiz için bir talepte bulunmamıştır, söylemi özel sektörde kepenk kapatan ve işsiz kalan birçok çalışanın evine ekmek götüremediğini ve Devlet’in bu insanlarımıza da sahip çıkması gerektiği yönündedir.

“Ortaya atılan vergi rakamları gerçeği yansıtmamaktadır”

Ali Başman’ın tüm açıklamasını okumadan “zor koşullar altında mesai yapan memur ve özellikle de büyük risk altında çalışan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmalıdır” cümlesini çarpıtarak, farklı bir algı yaratılmaya ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılması manidardır. Bu zor dönemde hangi kesimden olursa olsun fedakarca çalışan kişilerin emeklerinin göz ardı edilmesi asla kabul edilemez.

Bu gelişmelerin neticesinde, Sosyal Medyada spekülasyon yaratmak adına ortaya atılan vergi rakamları gerçeği yansıtmamaktadır ve bu yönde yapılan suçlayıcı söylemleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Şirketimizin tüm faaliyetleri KKTC devletinin ilgili kurumlarında kayıt altındadır. Kamuoyunun da kolayca öğrenebileceği grup çatımız altındaki şirketlerimizle ilgili gerçek rakamlar ise aynen şöyledir:

- Başman Grup bünyesinde hale hazırda 184 tam zamanlı çalışan personel vardır.

- 2020 maaş giderimiz grup bünyesinde aylık toplam 850 bin TL, yıllık toplam ise yaklaşık 10 milyon TL olup, personelimizin maaşları ve yatırımlarıyla ilgili herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır.

- 2018 yılında Grup Şirketlermiz Devlete toplam 16 milyon 241 bin TL vergi ödemiştir, bunun kırılımı ise şöyledir; (Kurumlar ve Gelir Vergisi 1.581.257 TL + Gümrük Vergisi ve Harçlar 5.038.702TL + SS ve İhtiyat Sandığı yatırımları 1.826.122TL + KDV ödemesi 7.795.185TL).

- 2019 yılında Grup Şirketlerimiz Devlete toplam 20 milyon 483 bin TL vergi ödemiştir, bunun kırılımı ise şöyledir; (Kurumlar ve Gelir Vergisi 2.133.538TL + Gümrük Vergisi ve Harçlar 6.170.616TL, SS ve İhtiyat Sandığı yatırımları 2.383.501TL + KDV ödemesi 9.795.577TL).

- 2020 yılının büyük bir bölümünü pandemi ile mücadele ederek geçirmiş olmamıza rağmen Başman Grubun 2020 yılında Devlet’e toplamda yapacağı vergi ödemesi yine 20 milyon TL civarında olacaktır.

- Başman Gurub’un Devlet’in hiçbir kurumuna borcunun olmadığının da altını çizmek isteriz.

- Grubumuz bugüne kadar Devlet’ten herhangi bir “HİBE” veya “TEŞVİK” talebinde bulunmamış ve almamıştır.

- Ayrıca, Başman Aile fertleri olarak kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk projelerine yılda ortalama 500 bin TL katkı yapmaktayız.

Grubumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istediği diğer gerçekler ise şunlardır:

Sn. Ali Başman’ın söylemlerine yönelik karşıt görüşlerin olması ve karşıt görüşe sahip her insanın saygı sınırları içerisinde açıklama yapması da en doğal hakkıdır. Çünkü biz BAŞMAN Ailesi olarak;

• İnsanların özgür iradesiyle, bağımsız ifade özgürlüğünün anlamlı olduğuna,

• Ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre olmadığına, kanunlar önünde hepimizin eşit haklarla aynı değerlendirileceğine,

• Vicdan, adalet gibi erdemli kavramların insanlığın güvencesi olduğuna,

• Çalışmaktan başka da hiçbir çaremiz olmadığına inanırız.

Ancak özellikle sosyal medya hesaplarında yapılan bazı açıklamalar haddini aşmakta ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kamuda ya da özelde çalışan hiçbir kimse yaratılan manipülasyon ortamına aldanmamalıdır.

Biz Yönetim Kurulu olarak, 1960 yılında tam 61 yıl önce 2 kişinin çıktığı yolu devam ettirmeye;

• Gelecek neslimiz için,

• 184 çalışma arkadaşımız ve onların aileleri için,

• Ülke ekonomimize sağladığımız katkıya devam edebilmek için,

• İşbirliği yaptığımız dünya devi markalar sayesinde katılmış olduğumuz uluslararası toplantılarda, ülkemizi haritada gösterme imkanının bize verdiği sorumluluğun heyecanı için çalışıyor,

• Çalışmak ve üretmenin ne kadar önemli olduğu bilinci içerinde hareket ediyoruz.

Biz kazandığımızı çalışma arkadaşlarımız ile paylaşıyor, devlete ödediğimiz vergi ile yükümlülüğümüzü yerine getiriyor ve yüksek manevi sorumluluğumuz gereği, birçoğunu bugün bile asla açıklamayacağımız ama bize ihtiyaç duyulan her durumda, vermiş olduğumuz manevi ve maddi desteklerle hayatımızı sürdürüyoruz.

Tüm bu olanları, bu açıklamayı okuyanların vicdanlarına emanet ediyor, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, herkes için adaletli bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi diliyoruz.

Her zorlu sürecin içinde aynı zamanda nice güzelliği, dersi ve faydayı da barındırdığına duyduğumuz sonsuz inançla, tüm halkımız için sağlık diliyoruz.

BAŞMAN GROUP OF COMPANIES YÖNETİM KURULU

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03/02/2021 22:23