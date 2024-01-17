Başman: Kayıt dışı yüzde 50, gereksiz fonlar ve vergi adaletsizliği pahalılık yaratıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası As Başkanı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşverenler Sendikası Üyesi Ali Başman, BRT Canlı Yayını’da soruları yanıtladı. Başman, asgari ücretin uzlaşı ile belirlendiğini belirterek, "Mevcut koşullar devam ederse, kısa sürede belirlenen asgari ücret de yetersiz kalacak" dedi.

Asgari Ücretin 24 Bin TL’ye çıkmasına destek verdiklerini belirten Başman, “Asgari ücretle geçinen insanımızın alım gücüne destek olmaya çalıştık” dedi. Başman, koşulların zor olduğuna değinerek, "Ülkedeki ekonomik yapının değişmesi gerekiyor. Maalesef enflasyon sarmalı kısa sürede alım gücünün düşmesine neden oluyor" dedi.

Asgari Ücretin mevcut şartların devam etmesi halinde yine yetmeyeceğini belirten Başman, gereksiz fonların, maliyetlerin aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin asgari ücretin oy birliği ile belirlenmesinden memnun olduğuna dikkat çeken Başman, "Ancak memnun olmak yetmez. Hükümetin de yapması gerekenler var. Doğru alanlara teşvik sistemi uygulamak, KDV oranlarını düşürmek, gereksiz fonlardan vazgeçilmesi, vergi adaletinin sağlanması atılması gereken ilk adımlardır. Bu adımlar atılmadığı sürece, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşlarımız kısa süre içerisinde yine krize girecektir. Alım gücünü yükseltecek tedbirler son derec eönemli" dedi.

Başman, “ Asgari ücretle Alım gücünü artırmaya çalıştık ama yetmez. Hayat pahalılığı yüzde 30lara, 40lara gelirse Asgari ücrete artışın anlamı kalmayacak. Kısır döngü devam edecek” diye konuştu

Soru üzerine Başman, “Asgari Ücreti 24 Bin TL yapmamızla ilgili çalışanlardan çok olumlu görüşler aldık. Bunu karşılayamayacak esnaf olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sigortaya prim desteğinin artması lazım. Kapsam içi olan sektörlerde en az yüzde 50 olması lazım. Bu ülkede çok sayıda küçük işletmeler var. Bunların korunması gerekiyor. Aksi iflas ya da işsizlik olarak yansıyacak. Hükümet bu konuda da hassas olmalı” ifadesini kullandı.

Piyasasın ucuzlaması için devletin de atması gereken adımlar olduğuna işaret eden Ali Başman, enflasyon muhasebesi uygulanmasını istediklerini ifade etti

Başman, “ Bu ülkede en az yüzde 50 kayıt dışılık var. Bunun önüne geçilmesi, bununla ciddi mücadele edilmesi şart. Çünkü devlet ciddi maddi kayıp yaşıyor” dedi