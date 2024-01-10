Başman: Mevcut asgari ücretle geçinmek mümkün değil

İşveren Sendikası temsilcisi Ali Başman BRT'ye yaptığı açıklamada “Mevcut asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Dolayısıyla bu rakamları yadırgamıyoruz. Yani yüzde 50 artış olduğunda 23.500’e veya 24.000 arası rakamı buluyor net asgari ücret. Doğrudur zaten ancakta insanlar geçinebilir. Benim kişisel fikir olarak bir sıkıntım yok. Ancak şöyle birşey var. Tabi çok ciddi bir ekonomik kriz ve kayıtdışılık var. Hakikaten bazı işletmelerin de çok ciddi sıkıntıları var. Bu özellikle küçük işletmelerden bahsediyorum. Dolayısıyla mevcudiyette maalesef 16.000 TL’yi daha ödemeye zorlanan işletmeler var” dedi.

“TARTIŞILMASI GEREKEN DEVLETİN AÇIKLADIĞI VERGİ DİLİMLERDİR”

Ali Başman, “Sayın Serdaroğlu’nun söylediklerini dinledim. Yorumlarında bir sıkıntı yok, doğru şeyleri söyledi. Ama tabi iki taraflı bir olaydır. Bu iki taraflı olaya da baktığınızda bir tarafta düşük ücretli çalışan insanlarımız var. Hakikaten geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bir tarafta çok ciddi kriz yaşayan küçük işletmelerimiz var. Büyük işletmelerden bahsetmiyorum. Kurumsal işletmeler bir şekilde daha iyi noktalara gelebiliyor. Ama küçük işletmelerde bu sıkıntılar mrvcut. Dolayısıyla asgari ücretin zaten geleceği rakam belli. Aslında tartışılması gereken bana göre devletimizin açıkladığı vergi dilimleridir” diye konuştu.

İşveren Sendikası temsilcisi Ali Başman konuşmasında şu ifadelere de yer verdi.

“Bu vergi dilimleri bize göre çok yetersizdir. Ve genişletilmesi lazım. Genişletildi ama bu kadar yüksek enflasyonda yıllık olarak yüzde 100 enflasyondan bahsediyoruz. Bu kadar yüksek enflasyonda vergi dilimleri şuanda yetersiz kalacaktır. Netice itibarı ile özellikle yüzde 25-35 arasına girenlerin genişletilmesi gereklidir. Biliyorsunuz daha önce vergi dilimleri yüzde 37’e kadardı. Şuanda yüzde 40’a kadar bir vergi ödeme var. Bu bizim KKTC’de 420 bin TL’den sonra matrah olarak yüzde 40’a girecek bir durum var. Ki bu TC’de matrah olarak yüzde 40 dilimine girecek olan 3 Milyon TL’den sonra başlar. Tabi bunların toparlanması lazım. Yanlış anlaşılmasın asgari ücret masasına otururken bu düzenleme olmazsa olmazımız değil. Ama tabi ki konu edeceğimiz birşeydir ve Maliye Bakanlığı ile paylaştık” dedi.