Başmüfettiş Karpuzcu: ''Trafikteki kazaların başlıca ilk iki nedeni sürat ve alkol''

Polis Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Trafik Müdürlüğü Tahkikat Araştırma Şube Amiri Başmüfettiş Serdar Karpuzcu, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Haber ve Ötesi programına,2024 ve 2025 yılında yaşanan ölümlü trafik kazalarının sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi verdi.



Trafikte 2025 yılı verilerine dikkat çeken Karpuzcu, yılın daha 2. ayına girilmesine rağmen 11 kişinin kazalar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.



Son iki ayda 11 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini hatırlatarak, ölümlü trafik kazalarının başlıca nedenlerinin aşırı sürat ve alkol tesiri altında araç kullanımı olduğunu belirtti. Ölümlü trafik kazalarında 2024 yılında ise 50 ölüm gerçekleştiğini açıkladı. Başmüfettiş Serdar Karpuzcu, sürücüleri aşırı sürat yapmamaları ve alkol tesiri altında araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Ülkedeki trafik kazalarının önüne geçilmesinde en büyük faktörün eğitim olduğunu dile getiren Karpuzcu, trafik konusunun bir an önce eğitim müfredatına girmesi gerektiğini belirtti. Karpuzcu, "Meydana gelen kazaların önlenebilmesi için eğitim şart" dedi.



Karpuzcu, trafikteki en önemli sorunun artan araç sayısına bağlı olarak, ihlal edilen trafik kuralları olduğuna vurgu yaparak açıklamalarına şöyle devam etti:



“Trafikteki kazaların başlıca ilk iki nedeni sürat ve alkoldür. Bunların önüne geçmek adına sık denetim yapıyoruz. Sürücüleri bilinçlendirmek zorundayız.

Alkol tesiri altında araç kullanan kişilere ceza yazıldığında 3 günde ödemek zorunda. Diğer trafik suçlarında bu süre 15 güne çıkıyor. Sürücü 3 gün içinde cezayı ödemezse, takip eden 5 ve 5. gün mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemesi görülene kadar sürücünün ehliyeti uygun görülmesi halinde mahkemece iptal edilebiliyor. Bu kadar zorlu bir sürece rağmen yüksek seyreden alkollü sürüşler tespit ediyoruz, amacımız ceza yasmak değil halkı korumak” şeklinde konuştu.

