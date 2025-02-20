Başmüfettiş Serdar Karpuzcu: Emniyet kemeri hayat kurtarır

Polis Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Trafik Müdürlüğü Tahkikat Araştırma Şube Amiri Başmüfettiş Serdar Karpuzcu Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan'ın sorularını yanıtladı.

“150 Cm’den Kısa Çocukların Ön Koltukta Oturması Yasak”

Karpuzcu, emniyet kemeri kullanımının hayat kurtardığına dikkat çekerek, motorlu araçlarda seyahat eden herkesin emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Emniyet Kemeri Yasası’na göre 3 yaşından küçük çocukların araç koltuğu olmayan motorlu taşıtlarda taşınmasının yasak olduğu, 135 ila 150 cm boyundaki çocukların arka koltukta emniyet kemeri takarak seyahat etmeleri gerektiği belirtildi. Boyu 135 cm’den kısa olan çocukların, çocuk koltuğuna oturtulup emniyet kemeri takmalarının zorunlu olduğu hatırlatılırken, 150 cm’den kısa çocukların ön koltukta oturmasının yasak olduğu ifade edildi. Müfettiş Karpuzcu, sürücüleri yollarda daha dikkatli olmaya ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti. Trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.