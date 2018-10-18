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Başpiskopos Ameliyat Sonrasi İyileşme Sürecinde

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18/10/2018

Başpiskopos Ameliyat Sonrasi İyileşme Sürecinde

Kanserle mücadele ettiğini açıklayan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Salı günü “London Clinic” isimli hastanede karaciğerinden ameliyat olduğu ve durumunun iyiye gittiğini bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un 16 Ekim Salı günü London Clinic’ye yatırıldığını ve karaciğerindeki kanserli dokuların, robot yardımıyla uygulanan ameliyatla alındığını yazdılar.
Habere göre durumu iyiye giden ve bugün yoğun bakımdan çıkması beklenen Hrisostomos’un yedi gün daha hastanede kalması bekleniyor.

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TAGS: Başpiskopos
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