Başpiskopos II. Hrisostomos ABD’de cerrahi operasyon geçirdi

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’a, ABD’nin Kuzey Kalorina eyaletindeki “Atrium Medical Center’” de dün gerçekleştirilen cerrahi operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos II.Hrisostomos’a yapılan operasyon neticesinde karaciğerdeki kanser salgılarının tamamıyla yakıldığını yazdı.

Habere göre Başpiskopos II.Hrisostomos’un bugün taburcu olması ve hafta içerisinde de Ada’ya dönmesi bekleniyor.

01/02/2020 13:37