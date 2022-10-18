Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumu kötüleşti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

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18/10/2022

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Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumu kötüleşti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Rum “Alphanews” haber sitesi, kolon kanserinden muzdarip olan Başpiskopos II. Hrisostomos’un durumunun ağırlaştığını aktardı.

Başpiskopos’un doktoru tarafından bugün yapılan açıklamada, Başpiskopos’un sağlık durumunun kötüleştiği, hastaneye götürülmeyen ve Başpiskoposluktaki odasında tedavisi süren Başpiskopos’un şu an için kendisine sorulan sorulara yanıt verebildiği ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ettiği ifade edildi.

18/10/2022 13:16
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TAGS: Başpiskopos, II. Hrisostomos, sağlık durumu
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