Başpiskopos II.Hrisostomos Aleyhine İmza Kampanyası

Rum Kilisesi Başpiskopos II.Hrisostomos aleyhine internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başsavcılığı, Malezyalı iş insanına pasaport verilmesi ve Başpiskopos II.Hrisostomos’un aynı iş insanından 300 bin ve 10 bin Euro’luk çek almasını konusunda II.Hrisostomos aleyhine araştırma yapmaya çağıran imza kampanyasının, siyasi analizör Hristoforos Hristoforu tarafından başlatıldığını yazdı.

Habere göre, geçtiğimiz pazar akşamı internet üzerinden başlatılan imza kampanyası şu anda 16 bini geçti.

13/11/2019 17:48