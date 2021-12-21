Başpiskopos II.Hrisostomos askerleri ziyaret etti

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un Yeşil Hat üzerindeki nöbetçi kulübelerinde görev yapan askerleri ziyaret ederek, askerlerin yanında olduğu mesajını verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos II.Hrisostomos’un dün Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile birlikte noel yortusu çerçevesinde ziyaretler yaptığını yazdı. Hrisostomos askerlere hediyeler de dağıttı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Marinos Sizopulos ve üyelerin, noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle Baf’taki Yunan Alayı (ELDİK) kışlasını ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre, ELDİK’in Güney Kıbrıs’taki varlığının büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Sizopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve bağımsızlığının korunmasında” sağladığı katkılardan dolayı da ELDİK’e teşekkürlerini sundu.

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21/12/2021 13:41