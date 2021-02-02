Başpiskopos, koruma altındaki  dört binayı yıktırdı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Güney Lefkoşa’da surlar içerisinde inşa edilen bir kilisenin etrafında yer alan ve koruma altındaki bina statüsü taşıyan dört binayı, Lefkoşa Rum Belediyesi’nden izin almadan yıktırdığı, olayın Güney Kıbrıs’ta büyük tepkiyle karşılandığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Güney Lefkoşa’da surlar içinde yer alan ve tarihi eser oldukları gerekçesiyle koruma altında bulunan dört tarihi binayı, “tehlike arz ettikleri” gerekçesiyle, hiçbir izin almadan buldozerlerle dün yıktırdığını, olayın Güney Kıbrıs’ta infial yarattığını yazdılar.

Gazete, söz konusu dört binanın Başpiskoposluğa ait olduklarını ve bölgeye inşa kilise inşa edilmesi çerçevesinde Başpiskoposluk tarafından “korunacakları” taahhüdü verilmelerine karşın dün bölgeye giden buldozerler tarafından yıkıldıklarını belirtirken, başta Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis olmak üzere birçok kesimden tepki geldiğini vurguladı.

Yorgacis dün konuya ilişkin açıklamasında, “İsokratous sokağında” bulunan ve koruma altında olan binaların belediye tarafından güçlendirme ve restorasyon işlerinin daha önce yapıldığını, söz konusu binaların belediye veya herhangi bir kurumdan izin alınmadan yıkıldıklarını belirterek, bu eylemin mevcut yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

Gazete, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve diğer partilerin de yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs’ın kültürel mirasını koruması gereken kilisenin tam aksi bir eylem gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, gerekli tüm yasal prosedürlerin izlenmesi çağrısında bulunduklarını da aktardı. Haberde, binaların “manzaraya engel oldukları için yıkıldıkları” bilgisine ulaşıldığı da ifade edildi.



Bu habere tepkiniz:



02/02/2021 12:20