Başpiskopos Türk Evi açılışına katılınca Anastasiadis ve Miçotakis görüşmeyi iptal etti

76. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidoforos ile görüşmesi, din adamının New York'taki 'Türk Evi'nin açılışına katılması nedeniyle iptal edildi.

Toplantının iptal edilmesinin resmi nedeni Anastasiadis'in yoğun programı olarak belirtilse de perde arkasında iptal nedeninin Elpidoforos’un açılışa katılması olduğu ifade ediliyor.

Elpidoforos, bir fotoğrafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Konsolosluğu'na ev sahipliği yapacak binanın açılışı için kurdele kesen kişiler arasında görülüyor. BM genel merkezinin karşısındaki binada Kıbrıs Türk tarafının kullanacağı ofisler de bulunacak.

Ekümenik Patrikhane'nin İstanbul'da bulunduğunu ve bu tür diplomatik hareketlerin gerekli olduğunu savunanlar bu hareketi savunsa da, başpiskopos açılışa katıldığı için ağır bir şekilde eleştirildi.

Pazartesi günü bir tweet'te Erdoğan'ı Guterres ile birlikte Türkevi Merkezi'nin açılışından dolayı tebrik eden Elpidoforos, “Her zaman olduğu gibi Ekümenik Patrikhane'nin öneminde, Halki İlahiyat Okulu'nun yeniden açılmasında ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde ısrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriacos Mitsotakis'in de Elpidoforos ile Cuma günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği öğrenildi

Bu habere tepkiniz:



22/09/2021 12:31