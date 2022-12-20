Başpiskoposluğa en yakın isim Baf Metropoliti Yeorgios

Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni başpiskoposunun kimin olacağı şeklindeki haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis ve diğer gazeteler, başpiskoposun belirlenmesine yönelik ilk adım olan halk oylamasının geçtiğimiz Pazar günü yapılmasının ardından geriye Sen Sinod Meclisi’ndeki oylamanın kaldığına dikkati çekti.

Gazete, ilk üçe kalan Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu Metropoliti İseas ve Baf Metropoliti Yeorgios’un seçilmesi ihtimalinin aynı olmakla birlikte başpiskoposluğa en yakın ismin ise Baf Metropoliti Yeorgios olduğunu yazdı.

Halk oylamasında en fazla oyu Limsol Metropoliti Athanasios’un aldığını ancak Athanasios’un Sen Sinod Meclisi’deki çoğunluğu elde etmesindeki sıkıntıyı bilerek halkın kararına saygı duyulması yönünde açıklama yaptığını yazan gazete, Baf Metropoliti Yeorgios’un 9 ya da 10 oy alarak ilk oylamada başpiskopos seçilmesi ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi, ilgili haberi “Yeni Başpiskopos İçin Kilit Vuruldu-Baf Metropoliti Yeorgios Yeni Başpiskopos Olarak Addediliyor” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesi ise haberi “Yeni Başpiskoposun Seçilmesi Sürecinde Yangın -Gözler Sen Sinod Üylerinde” şeklinde aktardı.

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20/12/2022 11:51