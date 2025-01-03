BASS Genel Sekreteri Yeltekin’den Cypfruvex iddiası

BASS Genel Sekreteri Yeltekin’den Cypfruvex iddiası

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03/01/2025

BASS Genel Sekreteri Yeltekin’den Cypfruvex iddiası

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Cypfruvex Ltd.’in özel bir firmaya peşkeş çekilmek istendiğini” iddia etti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, BASS’ın, Cypfruvex Ltd.’de örgütlü ve yetkili sendika olduğunu ifade ederek, narenciyenin ihraç edileceği bu dönemde Lefke ve Güzelyurt bölge halkına “ağır bir darbe” vurulmak istendiğini savundu.

Sendikanın elde ettiği bilgiye göre, narenciye pazarında yaşanan sıkıntıların tek sorumlusu olarak Cypfruvex Ltd. Genel Müdürü’nün günah keçisi yapılmak ve görevden alınmak istendiğini ileri süren Yeltekin, bunun sonrasında “Cypfruvex Ltd.’in özel bir firmaya peşkeş çekilmek istendiğini” iddia etti.

Bu durumun Güzelyurt ve Lefke narenciye üretimini perişan edeceği, bölge halkının alın teri ile ürettiği narenciyenin özel sektör elinde bedavaya alınacağı ve değerinin yok olacağını savunan Yeltekin, günün sonunda tarımsal ürün üreten satış sektörünün de olumsuz etkileneceğini kaydetti.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: genel sekreter, KKTC, Yelten
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