BASS, Li-Koop Hakkında Açıklama Yaptı

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29/09/2021

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BASS, Li-Koop Hakkında Açıklama Yaptı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) hakkında yazılı açıklama yaptı.
Yeltekin BASS’ın, Li-Koop’ta yetkili sendika olduğunu anımsatarak, kurumda şu anda mevduat sahiplerini korumak adına inceleme ve soruşturma yapıldığını kaydetti. Açıklamada kooperatif genel kurulunun “her şey yoluna girdikten sonra” yapılması gerektiği belirtildi. 
Yeltekin şöyle dedi:
“Şu anda görev yapan kooperatif şirketler mukayyidi ve müfettişlerin görev anlamında denetim yapması bazı kooperatiflerde ciddi idari ve mali bozukluklar tespiti ile daha derin incelemeler gerekliliği doğmuştur. Li-Koop Ltd  mevduat sahiplerini korumak adına daha derin inceleme ve soruşturma sürerken ‘genel kurul’ talebi aslında denetimden kaçmak eski bozuk sisteme geri dönmek için yaygara koparmaktır…
Şu anda Li-Koop Ltd’te çalışan tüm üyelerimiz  son derece özgür, rahat ve geçmişte yapılan baskılardan uzak, Devlet memurlarının güvencesinde ve himayelerinde çalışmaktadırlar.”

29/09/2021 15:10
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TAGS: BASS, Li-Koop, Ali Yeltekin, Lefkoşa İktisat Kooperatif
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