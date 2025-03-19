BASS, Olko Birlik Kooperatifi'nde başlatılan süresiz grevi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne taşıdı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Olko Birlik Kooperatifi'nde 17 Mart Pazartesi günü başlattığı süresiz grevi bugün Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne taşıdı.

BASS Başkanı Ali Yeltekin Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde basın açıklaması yaparak, grevi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne taşıdıklarını söyledi.

BASS Başkanı Ali Yeltekin, Olko Birlik Kooperatifi'nin 50 yıldır Güzelyurt'ta faaliyet gösteren önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, kooperatifin kapatılmak istendiğini iddia etti.

"Birlik; ilgisizlik, vurdumduymazlık ve siyasi entrikaların sonucu olarak kapatılmak isteniyor" şeklinde konuşan Yeltekin, Kooperatifin uzun yıllardır Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne bağlı idare memurları tarafından yönetildiğini belirtti. Yeltekin, "Mukayyitliğin bizimle ilgili yaptığı çalışmalar, hiçbir zaman gerçekçi ve doğru bir adım olmadı.” ifadelerine yer verdi.

Yeltekin, konuyu defalarca Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüklerini ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

-“Bu mallara el koyacaklar, bizi kapatacaklar”

Olko Birlik'e ait üç değerli emlağın Güzelyurt’ta bulunduğunu belirten Yeltekin, “Bu mallara el koyacaklar, bizi kapatacaklar” iddiasında bulundu. Yeltekin, kooperatifin sürdürülebilirliği için defalarca çözüm önerisi sunduklarını, Koop-Süt ile iş birliği yaparak ürün satışlarını bölgede gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini ancak yetkililerin bu önerilere kayıtsız kaldığını savundu.

-"Bize mal verilmiyor"

Koop-Süt ile yaşadıkları sıkıntılara da değinen Yeltekin, soğuk hava depolarından mal almak için Haspolat’a bir tır gönderdiklerini ancak 20 bin TL ödedikleri halde boş döndüklerini belirtti.

Depoların mal dolu olmasına rağmen kendilerine "mal yok" denildiğini öne süren Yeltekin, "Bize mal verilmiyor. Bizi kasıtlı olarak batırmaya çalışıyorlar." dedi.

-"Mukayyitlik sessiz kalıyor"

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni eleştiren Yeltekin, geçen yıl Koop-Süt’ün 22 milyon TL olan zararının bu yıl 55 milyona ulaştığını belirterek, Mukayyitliğin bu duruma sessiz kaldığını savundu.

Kooperatiflerin denetiminden sorumlu olan Mukayyitliğin, bazı kooperatiflerin Lefkoşa'da izinsiz emlak satışına göz yumduğunu öne süren Yeltekin, “Bugün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bazı kooperatifler, son üç yılda on milyon, on beş milyon, bu yıl ise yirmi beş milyon TL zarar etti. Peki, neden bu kooperatiflerin yönetim kurulları görevden alınmıyor?” diye sordu.

Hiçbir kooperatifin Mukayyitliğin izni olmadan emlak satamayacağını da belirten Yeltekin, Mukayyitliğin bu duruma sessiz kaldığını ancak az sayıda çalışanı olan Olko Birlik’e sert tepki gösterildiğini ifade etti.

-"Ekmek paramıza engel oluyorlar"

Asgari ücretle çalışan beş kişinin ekmek parasına engel olunmaya çalışıldığını ileri süren Yeltekin, "Koop-Süt bize aylık 2 milyon TL'lik mal verseydi, biz bu malı satar ve yüzde 15 kâr elde ederek maaşlarımızı karşılardık. Ama buna da izin vermediler" diye konuştu.

Yeltekin, kooperatifin ambarında beş aydır mal bulunmadığını ve bunun yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklandığını belirterek, "Mal yok çünkü idare memurları alışverişimize engel oluyor. Koop-Süt ve Mukayyit ise sözlerini geçiremiyorlar" şeklinde konuştu.

Başka bir şirketin, Güzelyurt’taki tüm işletmelere yoğurt, ayran, süt ve meyve suyu gibi ürünleri sattığını belirterek, "Bunu da söylüyoruz, ama kimse ses çıkarmıyor" ifadelerine yer verdi.