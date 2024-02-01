BASS ve Hür-İş pazartesi günü İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BASS ve bağlı olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş), pazartesi saat 10.00’da İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, “BASS’ın örgütlü ve yetkili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nde yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesine aykırı olarak çalışanların işlerine son verilmek istendiğini” savundu.

“34/2002 sayılı yasaya göre denetim yetkisinin Maliye Teftiş Kurulu’nda olması ve sendikanın tüm ısrarlarına rağmen Yayla Sulama Birliği’nin mali denetiminin engellendiğini” ileri süren Yeltekin, “konuyu İçişleri Bakanlığı’na yazılı olarak bildirdiklerini ancak herhangi bir girişim başlatılmadığını” kaydetti.

“Güzelyurt Bölge Sular Komitesi Başkanı olan Güzelyurt Kaymakamı’nın çalışanların geriye dönük ve Ocak 2024 maaşlarını ödememekte ısrar ettiğini” öne süren Yeltekin, “İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm sorunları bildiğini” savundu.

Ali Yeltekin, “Bakan Oğuz’un, sorunları bilmesine rağmen adım atmaması ve Güzelyurt Yayla Sulama Birliği’nin denetlenmesi ile ilgili yazıyı Maliye Teftiş Kurulu’na göndermemesinin ciddi bir mali sorunu işaret ettiğini” iddia etti.