BASS yarın Güzelyurt Bölge Sular Komitesi ile ilgili eylem düzenleyecek

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası(BASS), yarın İçişleri Bakanlığı önünde, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi ve Yayla Sulama Birliği ile ilgili eylem yapacak.

BASS’dan yapılan açıklamada, eylemin; "Güzelyurt Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine aykırı olarak çalışanların işlerine son verilmek istendiği, çalışanların Ocak 2024 de dahil geriye dönük maaşlarının ödenmediği, Yayla Sulama Birliği’nin mali denetiminin yapılmasının engellendiği" gerekçesiyle yapılacağı belirtildi.

Protesto eylemi saat 10.00’da başlayacak.

Eyleme BASS’ın bağlı olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) da katılacak.

Eylemde; İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan mağdur duruma düşürülen çalışanların özlük ve sosyal haklarının ödenmesi, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine uygun hareket edilmesi ve Yayla Sulama Birliği’nde şeffaf bir mali denetim yapılması talep edilecek.