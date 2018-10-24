Başsavcı Yardımcısı'na anjiyo yapıldı

Göğüs ağrısı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Başsavcı Yardımcısı Ergül Kızılokgil’e bugün anjiyo yapıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ve Kardiyoloji Kl Şefi Dr. Gülgün Göktuna Vaiz tarafından yapılan açıklama şu şekilde

22.10.2018 tarihinde şiddetli göğüs ve karın ağrısı şikayeti ile saat 11.00 civarında acil kliniğimize başvuran Sayın Ergül Kızılokgil’in ilk tektikleri sonrasi elde edilen bulgulara ilaveten yüksek riskli (diabet, hipertansiyon, obezite, aşırı sigara kullanması vs) olması nedeniyle kardiyoloji servisine yatırıldı. EKO,USG,Tomografi ve benzeri tektikler sonrası bu sabah koroner anjiografiye alındı. 24.10.2018 tarihinde yapılan angiografisinde biri ana damarda olmak üzere iki büyük damarda tıkanıklık saptanmıştır. Ön planda by-pass ameliyatı önerilen hasta hakkında bu yönde kesin karar yarın yapılacak kardiyoloji- kardiyovasküler cerrahi uzmanları konseyinden çıkacaktır.