Başsavcılık 8 ismin mal varlıklarına tedbir koydu

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19/08/2022

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Başsavcılık 8 ismin mal varlıklarına tedbir koydu

Başsavcılık, İçerisinde Emre Kadri’nin de bulunduğu 8 kişinin mal varlıklarına tedbir koydu.

Avustralyalı uyuşturucu baronu Marc Buddle’ın avukatı Emre Kadri, Batur Sağlamer, Halil Kahraman, Acar Acabey, Reya Lanelli Acabey, Veli Antaş, İlkay kahraman ve Şengül İsmet Kahraman'ın tüm mal varlıklarına 30 günlük tedbir kararı konuldu.

Başsavcılık’ın talebi üzerine gerçekleştirildiği ifade edilen işlemi polis içerisindeki kaynaklar doğruladı.

04/2008 sayılı yasa tahtında böyle bir karar alındığı ve tüm varlıklara 30 günlük tedbir konulduğu ifade edildi.

19/08/2022 20:32
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TAGS: Başsavcılık 8 ismin mal varlıklarına tedbir koydu
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