Başsavcılık görüşü olumsuz

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Başsavcılık, Zorlu Töre'nin seçimi kazanmadığı yönünde görüş bildirdi.

"Salt çoğunluk" ve "5'inci turun iki adayla yapılması gerektiği" noktalarının başsavcılık tarafından da yazıyla meclis başkanlığına iletildiği öğrenildi. Töre, hem şahsına, hem de meclis başkanlığına yazılan her iki yazıyı da alarak, kamuoyuna bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yurt dışında olması nedeniyle, Töre şu an kendisine vekalet ediyor. Meclis Başkanlığına ise Fazilet Özdenefe vekalet ediyor. Kısa süre içerisinde resmi bir açıklama ayapılması bekleniyor. UBP Parti Meclisi bugün toplanacak. Yol haritasının PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.