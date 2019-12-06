Başsavcılık, Uğursöz hakkındaki davaya takipsizlik kararı verdi

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş insanı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mesele ile bağlantılı olduğu iddia edilen Yaztech Investment Limited Direktörü Muammer Uğursöz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Savcı Emine Taşkın, Muammer Uğursöz hakkındaki davaya Başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirtti.

Diğer iki sanık hakkındaki dava dosyalarının hazırlandığını kaydeden Taşkın, davanın başka bir tarihe tehir edilmesini talep etti. Yargıç Meltem Dündar Muammer Uğursöz’ün davasının geri çekildiğine dikkat çekerek serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluğunun devam etmesine emir verdi. Dündar, davayı 11 Aralık tarihine ertelendi.

06/12/2019 19:28