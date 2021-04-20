BASS’tan Anayasa Mahkemesi'nin Din Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Kararına Destek

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yargı bağımsızlığının, her kesimin sığınacağı en önemli liman olduğunu belirterek, “Yargı bağımsızlığı ve yargıya olan güvenimiz bizim yaşam biçimimizdir.” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, Anayasa Mahkemesi’nin “din eğitimi ve öğretimi” ile ilgili kararı sonrasında hedef alınması, eleştirilmesi ve siyasi anlamda Cenevre öncesi kısıtlı bir karar ürettiği yönündeki eylem ve söylemleri “siyasi şark kurnazlığı olarak” niteledi.

Anayasa Mahkemesi kararının doğru, yerinde olduğunu kaydeden Yeltekin, din eğitimi ve öğretiminin konusuna vakıf, uzman ve devletin denetim ve gözetim altına yapılması yönünde olduğunu ifade etti.

Yeltekin, “Sendikamız BASS Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu karar öncelikle iktidar olan gelmiş-geçmiş ve şimdiki iktidarda bulunan siyasi partilerin yıllarca din işlerini ve eğitim sistemini önemsemedikleri, yazboz tahtası yaptıkları yıllarca din işlerini siyasi oy potansiyeli gördükleri din işleri kadrolarında uzmanlaşma ve ulvi dinimiz İslamiyet’e sahip çıkmadıklarının sonucu olarak görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin 450 yıldır bu topraklarda yaşadığını, yargı bağımsızlığının, her kesimin sığınacağı en önemli liman olduğunu kaydeden Yeltekin, “Yargı bağımsızlığı ve yargıya olan güvenimiz bizim yaşam biçimimizdir” dedi.

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20/04/2021 10:45