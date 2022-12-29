BASS'tan Cypfruvex Ltd’de grev uyarısı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex Ltd’te yaşananlara çözüm bulunmaması halinde grev hakkını kullanmaktan kaçınmayacağını açıkladı.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın örgütlü ve yetkili olduğu ekonominin ve Güzelyurt bölge üreticisinin ve halkının en önemli kuruluşu Cypfruvex Ltd.’te son zamanlarda siyasi hareket içerisinde güç oluşturmak isteyen “sözleşmeli” statüdeki bazı personelin Cypfruvex Ltd Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük emir ve direktiflerini reddettiklerini ve siyasileri devreye koyarak iş yapmadan maaş alma yaklaşımına girdiklerini kaydetti.

Açıklamada, Cypfruvex Ltd’te başarıyı engelleyen bu tutuma siyasilerin taraf olmaması, aksi takdirde üretim dönemine girilecek bu günlerde grevin son çare olarak kullanılacağı belirtildi.

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29/12/2022 17:03