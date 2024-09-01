Baştan sona olaylı maç: Yıldız futbolcu silahlı hırsızlar tarafından soyuldu
01/09/2024
Serie A'da oynanan Napoli-Parma maçı baştan sona sıra dışı olaylara konu oldu. Öte yandan maç sonrası aracıyla evine dönen David Neres, silahlı saldırganlar tarafından soyguna uğradı. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Napoli, Parma'yı konuk etti. Müsabaka sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar geceye damga vurdu.
KALECİ OYUNDAN ATILDI, KALEYE SAĞ BEK GEÇTİ
Parma'nın maçı 1-0 önde götürdüğü 75. dakikada kaleci Zion Suzuki, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
5 değişiklik hakkını kullanan Parma'da Suzuki'nin yerine sağ bek Enrico Delprato geçti.
NAPOLI UZATMALARDA ATTIĞI 2 GOLLE MAÇI ÇEVİRDİ
Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Napoli, 90+2'de Lukaku ve 90+6'da Anguissa'nın attığı gollerle müsabakayı 2-1 kazandı.
DAVID NERES SİLAHLI HIRSIZLAR TARAFINDAN SOYGUNA UĞRADI
Öte yandan maçın ardından skandal bir olay yaşandı. Napoli forması giyen David Neres, karşılaşma sonrası aracıyla evine giderken silahlı saldırganlar tarafından soyguna uğradı.
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