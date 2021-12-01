Bataklık Operasyonu: Üç kişi daha aranıyor

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01/12/2021

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Bataklık Operasyonu: Üç kişi daha aranıyor

Başkent Lefkoşa'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve yüzlerce genci zehirlemek için satışa hazırlanan yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucuların ele geçrildiği Bataklık Operasyonu'nda soruşturma sürüyor. Polis üç kişinin daha arandığını açıkladı. 

Tutuklanan S. Ö., Yasemin Girgin Esentürk, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz, Mehmet Sambar, Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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(Kamalı Haber)  

 

01/12/2021 15:45
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TAGS: Bataklık Operasyonu
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