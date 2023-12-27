‘Bataklık’ operasyonunda tutuklananlara ceza yağdı!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen ‘Bataklık’ operasyonunda tutuklanan 4 sanık hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sudem Önsal’ı 7 yıl, Aktan Naim Yıltan’ı 5 yıl, İbrahim Özyüksel’i 4 yıl, Mehmet Sambar’ı ise 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 1 kilo 803 gram eroin, 901 gram metefetamin ve 2 bin 500 adet MDMA hap alma, verme ve tasarrufu suçlarından mahkum edilen 18 yaşındaki Sudem Önsal’ın yurt dışında olan babasının direktifi ile KKTC’de uyuşturucu, satışı yaptığını söyledi. Başkan, Önsal’ın suç tarihinde 16 yaşında olduğunu, babasının yönlendirmesi ile söz konusu suçları işlese de uyuşturucu madde satışının kötü ve suç olduğunu bilecek zekada olduğunu dile getirdi.

Başkan, okul birincisi olan Önsal’ın babasıyla whatsapp mesajlaşmaların incelediklerini, para uyuşturucu satışı ve para alışverişiyle ilgili mesajlar olduğunu gördüklerini açıkladı. Başkan, “Okul birincisi olacak zekada olan bir kişinin yaptığı işin kötü ve suç olduğunu bilecek kapasitede olduğu görüşündeyiz. Ayrıca mesajlara bakıldığında babası tarafından yönlendirilse de bir zorlama olmadığına kanaat getirdik” dedi. Başkan, Önsal’ın uyuşturucu satışı yaptıktan sonra elde edilen parayı annesnin hesabına yatırdığını dile getirdi. Başkan, sanığın annesinin de babasının da uyuşturucu suçlarından arandığını, ikisinin de yurt dışında olduğunu belirtti.

Başkan, sanık Aktan Naim Yıltan’ın Önsal’ın arkadaşı olduğunu, uyuşturucu temininde veya satışında rol almadığını, ancak tüm olanları bildiğini açıkladı.

Başkan Cemaller, sanık İbrahim Yüksel’in ise 285 gram eroin alma ve tasarrufu suçundan mahkum edildiğini, satışta rol almadığını belirtti. Başkan, sanık başkalarına uyuşturucu temin etmediğini ancak tasarruf ettiği miktarın fazla olduğunu belirtti.

Başkan, sanık Mehmet Sambar’ın Sudem Önsal’ın yurt dışında bulunan babası Kaan Taşkent Önsal’ın sehpa içerisinde ülkeye gönderdiği uyuşturucu maddeleri iş aletleriyle çıkardığını söyledi. Başkan, sanığın ayrıca 100 adet uyuşturucu hapı bir şahsa sattığını açıkladı. sanığın suç tarihinde 40 yaşında olduğunu, psikiyatrik sorunlardan dolayı malulen polisten emekli olduğunu kaydeden Başkan, suçun içeriğini bilecek yaşta ve olgunlukta olduğunu söyledi.

Başkan Cemaller, tüm sanıkların suçtaki rolüne değindikten sonra Sudem Önsal’ı 7 yıl, Aktan Naim Yıltan’ı 5 yıl, İbrahim Özyüksel’i 4 yıl, Mehmet Sambar’ı ise 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.







