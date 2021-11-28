Bataklık operasyonunda zanlılara 3 gün tutukluluk



(Kamalı Haber) – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Yüzlerce genci zehirlemek için satışa hazırlanan yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucular “Bataklık” operasyonu kapsamında ele geçirildi. Meseleye bağlantılı olarak tutuklanan Sudem Önsal, Yasemin Girgin Esentürk, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz ve Mehmet Sambar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı-1 Sudem Önsal (K-17), zanlı 2 Yasemin Girgin Esentürk (K-65), Zanlı-3 Aktan Naim Yıltan Birkaya (E-18), Zanlı-4 Murat YIldırım (E-40), Zanlı-5 İbrahim Özyüksel namı diğer “Koçero” (E-45), Zanlı-6 Mustafa Kavaz (E-36) ve Zanlı-7 Mehmet Sambar’ın (E-40) Kanunsuz uyuşturucu madde (eroin, MDMA ve Metamfetamin ) ithal, Alma tasarruf ve verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.11.2021 tarihinde saat 08:10'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide, Yenikent-Gönyeli adresinde, zanlı-2 Yasemin Girgin Esentürk’'ün ikametgâhında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini, müteakiben konu ikametgah çevresinde pusu ve takip görevine başlandığını anlattı. Polis, aynı gün, 12:00-12:20 saatleri arasında mahkeme emri PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı 1 Sudem Önsal’ın huzurunda yapılan aramada; Zanlı-2'nin yatak odasındaki elbise dolabının orta kısmındaki raf üzerinde, Mercedes Benz yazılı siyah renk ilk yardım çantası içerisinde şeffaf naylon poşette 11 adet üzerinde RR yazılı pembe renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, şeffaf naylon poşette 72 adet üzerinde 130 yazılı sarı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve 1 adet "Marlboro" ve 1 adet "NUO" marka boş sigara paketi ile zanlı-1'e ait yatak odasındaki dolabın alt raf kısmında Bursa Pazarı yazılı sarı renk naylon poşette, 8 adet yırtık ve 2 adet tam şeffaf naylon, 1 adet üzerinde "Good morning" yazılı karton bardak, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası ile siyah-şeffaf renklerdeki ağzı yırtık naylon poşet içerisinde yaklaşık 15 gram ağırlığında pembe renk uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, konu rafın üst kısmında "Guess" marka bayan çantası içerisinde şeffaf naylonlarda iki paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı-I ve zanlı-2’nin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru Kaan Kurtbir, mesele ile ilgili zanlı-l'den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu maddelerin geriye kalan kısmının ise Yenikent-Gönyeli adresindeki ikametgâhta olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün, 12:25-12:40 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı l'in huzurunda gösterimi ile mutfak kısmındaki dolap içerisinde 1 adet üzerinde şeffaf naylon bağlı sarı kapaklı plastik şeffaf kavanoz içerisinde, 58 ayrı şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 870 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, plastik sarı kapaklı şeffaf kavanoz içerisinde 29 ayrı poşet içerisinde yaklaşık 435 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, plastik sarı kapaklı şeffaf kavanoz içerisinde yaklaşık 100 gram ağırlığında da Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, plastik sarı kapaklı şeffaf kavanoz içerisinde 1 adet üzerinde 50 ve 1 adet üzerinde 4 eksik yazan toplam 9 adet şeffaf naylonda, 606 tam 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar ve yaklaşık 2 gram ağırlığında pembe renk MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, Murat yazılı tüp başlığı paketi içerisinde 4 adet ayrı şeffaf poşette yaklaşık 60 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan "Neclife" marka hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan 4 adet beyaz renk doktor eldiveni, üzerinde "Good morning" yazılı karton bardak, mutfak dolabının üst kısmındaki metal tabaklık üzerinde 20 adet şeffaf boş naylon ve bir adet düğüm şeklinde boş naylonun bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı l'den yapılan soruşturma ve temin edilen gönüllü ifadelerin de tasarrufunda bulunan söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeyi Eylül 2021 ayı içerisinde şu an Türkiye'de bulunan babası Kaan Taşkent Önsal’ın (E-41) yönlendirmesi ile halen tarafımızdan aranmakta olan bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde gönderdiği, konu sehpanın, yine aynı tarihte zanlı-7 Mehmet Sambar tarafından flex kullanılarak kesilerek çıkartıldığı ve zanlı 1'in konu maddenin her birini zanlı 8'in yönlendirmesi ile ayrı ayrı 15 gram olarak tartarak, aranan annesi B.Ö.’nün (K-46) bilgisi dahilinde 122 paket haline getirdiği, yine aynı tarihte bir süper marketin batısında bulunan boş arazi yolları kenarındaki elektrik direkleri altına zanlı 4 Murat Yıldırım’ın alması için 5 paket 75 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve İrfan isminde soy ismi henüz tespit edilemeyen şahıs için ise 5 paket 75 gram ağırlığında Eroîn türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bırakarak almalarını sağladığının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 5 İbrahim Özyüksel nami diğer "Koçero"nun 2021 Eylül ayı ve 26.11.2021 tarihleri arasında toplam 19 paket 285 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri toplam 114.000 TL karşılığında verdiği, uyuşturucu madde satışından elde etmiş olduğu paranın bir kısmını zanlı 3 Aktan Naim Yıltan Birkaya ile birlikte annesi B.Ö’nün Garanti ve İş Bankası hesaplarına yatırdığı ve yine zanlı 5'in zanlı 2'nin Garanti Banka hesabına, 2 kez uyuşturucuya karşılık henüz tespit edilemeyen bir şahsın aracılığıyla para yatırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, zanlı l'den yapılan soruşturma ve temin edilen gönüllü ifadelerde; tasarrufunda bulunan söz konusu pembe renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapları 24.11.2021 tarihinde, yine Kaan Taşkent Önsal’ın yönlendirmesi ile aranmakta olan bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde aldığı, zanlı-7 Mehmet Sambar’ın aynı şekilde konu sehpayı keserek içerisinden 1500 adet pembe renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapları çıkarttığı ve zanlı 1'e teslim ettiği, zanlı 1'in zanlı-6 Mustafa Kavaz’a 24- 26.11.2021 tarihleri arasında toplam 200 adet uyuşturucu madde içeren hapı verdiği, yine zanlı 1 tarafından aranmakta olan bir şahsa 25-26.11.2021 tarihleri arasında, 15 adet uyuşturucu madde içeren hapı 1400 TL karşılığında verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı l'den yapılan soruşturma ve temin edilen gönüllü ifadelerde, zanlı 6 Mustafa Kavaz'ın 24.11.2021 tarihinde 1303 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üzerlerinde 130 yazılı sarı renk hapları zanlı 1'e teslim ettiği, zanlı l'in de konu hapların içerisinden 72 adetini alıp ikametgahında sakladığı ve geriye kalan 1231 adet uyuşturucu madde içeren hapı zanlı-7 ile birlikte zanlı-8'in yönlendirmesi ile Güzelyurt-Lefkoşa yolu üzerinde bulunan Bahçe şehir Üniversitesi tabela altına attıklarının öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün söz konusu hapların polis tarafından bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan 5 kişi, birçok emare ve soruşturulacak şahıslar ile incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları, incelenecek telefon kayıtları olduğundan zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın çok yeni olduğuna ve ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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28/11/2021 14:02