Bataryaların büyük problemini çözebilecek yeni bir yöntem geliştirildi

Independent Türkçe’nin haberine göre, araştırmacılar, bataryalarla ilgili önemli bir sorunun üstesinden gelmek için geliştirilen yeni bir tekniğin yeni nesil enerjiye olanak sağlayabileceğini iddia ediyor.

Mühendisler gelecekte, nikel bakımından zengin katmanlı katotlar kullanarak telefonlardan arabalara kadar her şeye güç sağlayan yeni nesil lityum iyon piller yapmayı umuyor. Bu piller, nispeten düşük maliyetle büyük miktarlarda enerji sağlayarak bir dizi yeni teknolojinin önünü açabilir.

Ancak bu katotlar uzun süre kullanıldığında bozulmaya başlıyor ve kapasiteleri hızla azalıyor. Bu, hızlıca değiştirilmeleri gerektiği anlamına gelebildiğinden güç sağladıkları tüm cihazın da onarıma ihtiyacı olabiliyor.

Bilim insanları bu katotların bozulmasını durdurarak bataryaların zaman içinde çalışmaya devam etmesini sağlamanın yollarını bulmaya çalışsa da iyi bir çözüm bulamadı ve çözümlerin çoğu kendi sorunlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan araştırmacılar şimdi hem katotları sabit ve çalışır tutan hem de diğer sorunları gideren basit bir çözüm bulduğunu söylüyor.

Araştırmacılar bu stratejiyi, büyük ölçekli üretimde kullanılabilecek şekilde geliştirmeyi ve bunun, geleceğin otomobillerine ve diğer cihazlarına güç sağlayacak şekilde bataryaları değiştirme potansiyeli taşımasını umuyor.

Ekip, ticari uygulamalarda kullanılabilmesini sağlamak için bataryanın "son derece zorlu koşullara" tabi tutulacağını da söyledi.

Araştırma, Particuology adlı bilimsel dergide dün yayımlanan "Integrating trace Ti-doping and LiYO2-coating to stabilize Ni-rich cathodes for lithium-ion batteries" (Lityum iyon piller için Nikel bakımından zengin katotları stabilize etme amacıyla iz miktarda Titanyum katkısı ve LiYO2 kaplamayı entegre etme) başlıklı yeni bir makalede anlatılıyor.

07/01/2023 19:30