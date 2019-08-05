HABER KIBRIS

ad

Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı yapılacak

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı

ads
05/08/2019

ads
Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yarın “Batı Nil Virüsü hastalığında tanı, tedavi ve klinik yaklaşım” konusunda hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Emre Vudalı’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantı, saat 18.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yer alacak.

 

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı yapılacak, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.