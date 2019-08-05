Batı Nil Virüsü konulu bilgilendirme toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yarın “Batı Nil Virüsü hastalığında tanı, tedavi ve klinik yaklaşım” konusunda hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Emre Vudalı’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantı, saat 18.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yer alacak.