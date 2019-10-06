Batı Nil Virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaklaşık bir buçuk aydır Batı Nil Virüsü tedavisi gören 37 yaşındaki Senem Şarafat Tulga hayatını kaybetti.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan BRT’ye yaptığı açıklamada hastanın yaklaşık bir buçuk ay önce yüksek ateş ve güç kaybı ile hastaneye başvurduğunu yapılan testte batın Nil Virüsü teşhisi konularak tedaviye başlandığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını anlattı.

06/10/2019 13:11