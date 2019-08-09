HABER KIBRIS

ad

Batı Nil Virüsü’ne Karşı Kanlıdere İlaçlandı

ads
09/08/2019

ads
Batı Nil Virüsü’ne Karşı Kanlıdere İlaçlandı

 Batı Nil Virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle Kanlıdere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü ile ara bölgede BM’nin işbirliğinde Rum yetkililer tarafından ilaçlama yapıldığı haber verildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum yetkili birimlerinin alarm durumunda bulunduğunu, Lefkoşa bölgesinde ilaçlamaların yoğunlaştırıldığını yazdı.
Habere göre Rum sağlık birimleri BM’nin de işbirliğinde Lefkoşa ara bölgede Batı Nil Virüsü’ne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı. Sağlık Birimleri sorumlusu Albertos Karis, gerek  BM gerek iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla KKTC ile istişare halinde bulunduklarını ve KKTC’de de ilaçlama yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Batı Nil Virüsü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.