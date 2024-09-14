Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilere karşı katıldığı bir protestoda öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye hükümet yetkilileri ile farklı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Bugün burada Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi.

Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Öte yandan çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcileri de cenaze törenini canlı yayınla aktardı.

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.