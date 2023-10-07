Operasyona ilişkin çeşitli Batı ülkelerinden İsrail'e destek mesajı geldi.

ABD'nin Filistin İlişkileri Ofisi, Hamas'ın saldırısını kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hamas teröristlerinin saldırıları ve yol açtığı can kayıplarını tartışmasız şekilde kınıyoruz. Şiddetten ve misilleme saldırılardan kaçınmaları yönünde tüm taraflara çağrı yapıyoruz. Terör ve saldırı hiçbir şeyi çözmez."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, açıklamasında, Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail'e dayanışmasını iletti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, "Gazze'den roket fırlatılmasından ve gerilim tırmanmasından şok olmuş durumdayız. Almanya, Hamas'ın saldırılarını kınıyor ve İsrail'in safında yer alıyor" dedi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas teröristlerinin İsrail'e dönük yürüttüğü saldırıları tartışmasız biçimde kınıyorum. İsrail'in böylesine çirkin saldırılara karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de, "İngiltere, Hamas'ın İSrailli sivillere dönük saldırısını tartışmasız şekilde kınıyor. İngiltere İsrail'i kendini savunması için her zaman destekleyecek" dedi.