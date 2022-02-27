Batı ülkelerinden Rusya'ya sert ekonomik yaptırım hazırlığı

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı tercih etmesi ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırması kınandı.

Rusya'nın işgaline karşı kahramanca direnen Ukrayna hükümeti ve halkının yanında olunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

RUSYA'DAN HESAP SORACAĞIZ

Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın mücadelesine yardımcı olmak geçen hafta boyunca diplomatik çaba gösterdikleri anımsatılan açıklamada, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere önemli Rus kurumlarına, bankalarına ve bu savaşın mimarlarına yönelik yaptırımlar uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki savaşa ve Rus hükümetinin zararlı faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, varlıklı Rusların "altın pasaport" gibi imkanlardan faydalanarak finansal sistemlere erişimlerinin önleneceği kaydedildi.

Açıklamada, gelecek hafta, finansal yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir "transatlantik görev gücü" başlatılacağına işaret edildi.

Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi.

Açıklamada, dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı belirtildi.

Ukrayna halkının yanında olunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

AB'DEN RUSYA'YA YÖNELİK İLAVE EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." dedi.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

Daha önce de Rusya'nın 64 önemli kurumuna yaptırım getirilmiş, AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklanmış, petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesi engellenmişti.

BMGK, UKRAYNA ÜZERİNE BM GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ OTURUMU İÇİN BUGÜN TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

New York saati ile pazar günü 15.00’te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

BM diplomatik kaynakları, Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda acil olağanüstü bir oturum yapılması çağrısında bulunan karar taslağının oylanacağını belirtti.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlası oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

BMGK’den söz konusu tasarının bugün geçmesi halinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28 Şubat Pazartesi günü yapılabileceği kaydediliyor.

Kaynaklar, Genel Kurul’daki görüşmelerde ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılmasını bekliyor.

Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Rusya, 4 Şubat gecesi, ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınayan ve "derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesini" talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kalmıştı.

BMGK'nin 5 daimi üyesi, onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

RUSYA BAZI ÜLKELERE HAVA SAHASINI KAPATTI

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

ALMANYA HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Federal Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için her şeyin hazırlanmasını emretti." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Alman ARD kanalında Avrupa Birliğinin (AB) de hava sahasını Rusya'ya kapatacağı iddiasında bulunuldu.

ARD'nin başkent muhabiri Matthias Deiss güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, AB'nin hava sahasını Rusya'ya kapatacağını belirtti.

"Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.

AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya daha önce hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

HOLLANDA KRALİYET HAVA YOLU ŞİRKETİ KLM, RUSYA'YA TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, bir hafta boyunca planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etti.

KLM'den yapılan yazılı açıklamada, bir hafta süresince Rusya üzerinden başka noktalara uçuş yapmayacakları belirtildi.

Açıklamada, 7 gün için planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etme kararı aldıkları kaydedildi.

Uygulanan yeni yaptırımlar nedeniyle artık Rusya'ya uçak yedek parçalarının alınmasına izin verilmediğinden dolayı böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

Bu şekilde uçuşların güvenliğinin sağlanamayacağı ifade edildi.

Rusya üzerinden başka bir noktaya planlanan uçuşlar için alternatifler arandığı bilgisi paylaşıldı.

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27/02/2022 11:07