'Batık kredi' listesi Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili yolsuzluk skandalı tartışmaları sürerken, bu kez batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı listenin yayımlanması gündem oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde eski Merkez Bankası Başkanı Chrystalla Giorkatzi, batık kredilerle ilgili liste hazırladı.

Nisan 2019'a kadar olan dönemi içeren ve 'Yorgaci listesi' olarak bilinen veriler Rum Meclisi'ne sunuldu.

İki yıllık tartışmanın ardından liste, yolsuzluk tepkilerinin de artmasıyla "şeffaflık" için Rum Meclisi'nin sitesinde yayımlandı.

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Listede birçok üst düzey siyasi yer alıyor

Listede, başta eski ve mevcut bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile meclis üyeleri olmak üzere 4 bin 500 kişi yer alıyor.

Rum basınına göre birçok üst düzey siyasetçi kredi çektiği halde tek kuruş ödeme yapmadı. Bazı Rum siyasiler, listedeki verilerle herhangi bir bağları olmadığını savunurken bazıları da kredilerini kapattıklarını iddia ediyor.

Rum kesiminde listenin gündem olmasının ardından listenin yayımladığı meclis sitesi ise birçok kez çöktü.

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31/01/2021 10:51