Batık kredilere soruşturma isteyen üyeler görevden alınıyor

Kooperatif Merkez Bankası’nda batık kredi veren eski Yönetim kurulu başkanlarına yönelik Merkez Bankası tarafından alınan “soruşturma” kararı deprem etkisi yarattı.

Merkez Bankası’nın, “mevcut yönetim kurulu da geriye yönelik soruşturma açmalı” önerisine “evet” diyen mevcut Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeler bir bir görevden alınmaya başladı.

Demokrat Parti kanadı soruşturma kararını “hükümet krizi haline getirdi.

Merkez Bankası’nın eski yönetim kuruluna yönelik aldığı “soruşturma” kararına hükümet krizi istemeyen Başbakan Ersan Saner karşı çıktı.

Saner’in “Yönetim Kurulu üyeleri imzalarını geri çeksin” kararına rağmen, soruşturmada ısrar eden yönetim kurulu üyeler, bugün akşamüstü Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana tarafından “gerekçesiz” görevden alınmaya başlandı.

Merkez Bankası’nın “hukuki” adımına, hükümet “siyasi” karşılık vererek yeni bir krize imza attı.

Merkez Bankası, polis genel müdürlüğüne şikayette bulunarak, banka profesyonellerinin onay vermediği kredileri onaylayan eski yönetim kurulu üyeleri ile ilgili şikayetçi oldu.

Bankanın da şikayetçi olması gerektiğine yönelik merkez bankası tavsiyesi siyasi bir kararla engellendi.

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28/09/2021 16:56