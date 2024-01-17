Batshuayi coştu, Fenerbahçe farka koştu

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırladı. Müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, son 16 turuna yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 29. dakikada Lincoln Henrique, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Michy Batshuayi, 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadro tercih etti. Kartal, rotasyonlu kadrodan da istediğini aldı.