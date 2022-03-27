Batshuayi'nin golü Belçika'ya yetmedi

Hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Belçika 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin ilk sayısı Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'den geldi.

2022 Dünyu Kupası'na katılmayı garantileyen Belçika, İrlanda Cumhiriyeti'ne konuk oldu. Belçika, 12. dakikada Michy Batshuayi'nin klas golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi İrlanda, 35'te Ogbene ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona ererken; 58'de Vanaken Belçika'yı 2-1 öne geçirdi.

Maçta son sözü 85'te Browne söyledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

ALMANYA REKORA DOĞRU

Almanya, İsrail'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Panzerlere galibiyeti getiren sayılar 36. dakikada Kai Havertz ve 45+1'de Timo Werner'den geldi.

Üst üste 8. maçını da kazanan Almanya, 1979-80'deki 12 maçlık galibiyet serisinin ardından en uzun kazanma serisini yakaladı.

HOLLANDA'DAN REKOR

Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, yeni bir rekorun sahibi oldu. Portakallar, sahasında oynadığı üst üste 11. maçını da kazandı ve evindeki en uzun seriyi yakaladı.

Günün maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Hırvatistan 1-1 Slovenya

Finlandiya 1-1 İzlanda

İrlanda Cumhuriyeti 2-2 Belçika

Katar 2-1 Bulgaristan

İngiltere 2-1 İsviçre

İspanya 2-1 Arnavutluk

Almanya 2-0 İsrail

Hollanda 4-2 Danimarka

Bu habere tepkiniz:



27/03/2022 11:27