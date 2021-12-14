Battık arkadaşlar, Bu hafta da zam haftası

UBP’de adaylar netleşirken, kontenjan adayları ile ilgili tartışmalar bitmiyor. İstisnasız her bölgede kontenjan adayları üyeler arasında ciddi huzursuzluk yaratıyor. Genel Başkan, partinin “tek başına iktidar umutlarını öldürmekle” suçlanıyor

Son adım Lefkoşa’da atıldı. 11 sıraya erkeklerin, son beş sıraya da kadınların sıralandığı Lefkoşa Listesi’ne son anda bir kontenjan daha girdi. Kısa süre önce mahkemede yargılanan ve görevi ihmalden para cezası alan eski bakan Şerife Ünverdi kontenjan adayı

E, daha iki hafta önce Ünverdi de Çaluda da mahkemedeydi. Para cezası aldılar. Çaluda Lefke’de üye tarafından yerle bir edildi. Ünverdi’nin oğlu ön seçimlerde listeye giremedi. Geceden sabaha oğlunun gerçekleşmeyen hayali için Ünverdi listeye alındı. Üye duygusuz mu?

Yeniden Doğuş Partisi’nde de Mağusa sancısı var. Mağusa’nın etkili isimleri listede 8’inci sıra ve gerisinde kendine yer buldu. Üye böyle sıraladı, adaylar da istifayı bastı. İstifa eden ve adaylıktan geri çekilen 6 kişi için genel merkez devrede

Neden yazdım bunları? Göresiniz diye. Aha bunlarla uğraşırlar. Hele UBP? İktidarın büyük parrtisi ve genel başkanı halen başbakan. Memleketin yangın yerine döndüğü bu dönemde, icraat tamamen unutuldu. “Seçin bizi da bakacayık havası” devrede

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da her sabah, “sağlığınıza dikkat edin” diye bir mesaj yayınlıyor, iki de resim çakıyor. O mesajı değişmesi isteniyor. “Akıl sağlığınıza dikkat edin…” mesajı bu toplum için daha iyi bir mesaj olabilir, öneri- YORUM (bu da kayboldu)

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile direk diyaloğu olan tek Kıbrıslı Türk. Bir faydasını görmedik. KKTC Cumhurbaşkanı, hükümetle Türkiye arasındaki olmayan diyaloğu tesis etmek için kılını kıpırdatabilir; oralarda da bir diyalog sorunu olduğu kesin

Döviz dün yine aldı başını gitti. Artık sterlin 20, Euro 18, Dolat 16 olarak yuvarlanıyor. Avrupa ülkelerinden ithal edilen ürünlerle mücadele etmek neredeyse imkansız; raflardaki fiyatlara inanamazsınız. Ekmeğe zam yeniden gündemde

Akaryakıt krizi devam ediyor. Sorun neyse, çözülemedi. İnsanlara 100 TL, 150 TL kotayla benzin satan ya da tamamen kapatan istasyonlar var. Açık olanlar ise mazot satsa EuroDizel satmaz, 95 oktan satsa, 98 oktan satmaz. Böyle tuhaf bir durum

Akaryakıta bu hafta içerisinde yeni bir zam gündemde. Yetmez. Sırada Kıb- Tek var. Kıb- Tek’in sadece zamma değil, kurtarma planına da ihtiyacı var. Bu verimsiz yapı üzerinden saltanat kavgası yapan personel, belli ki gelinen durumun farkında değil. Önce zam, sonra kurtarma planı

Battık arkadaşlar. Bireysel kurtuluş da artık kar etmiyor. Kısa yoldan işini kapatan, Avrupada’ki eğitimini yarım bırakan, girişimciliğine son veren gençlerin ilk etapta Güney Kıbrıs’ta, devamında Avrupa ülkelerinde iş aradığı bir dönem. Gençlerimiz eriyor

Kendi sorunlarını çözmekten aciz, iktidar kavgası için her türlü etik değeri ayaklar altına alanlardan, ülkenin bozulan adalet yapısını, sosyal eşitliğini, sınıflar arasındaki dengeyi, adil gelir dağılımını sağlamasını beklemek de saflığımız olsun. Yorumlarınızı bekliyorum

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14/12/2021 08:12