Batuhan Karacakaya Survivor sonrası ilk kez konuştu

Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parlayan ardından Survivor 2021'e katılmasıyla gündemde olan Batuhan Karacakaya, yarışmadan elenmesinin ardından ilk kez konuştu. Karacakaya, "Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" dedi.

Batuhan Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Kırmızı takım gerçekten survivor'u yaşayan takım. Mavi Takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım"

Karacakaya, "Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" dedi.

Yarışmaya ünlüler takımıyla başlayan sonrasında kırmızı takımda devam eden Karacakaya konseyde yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Annem sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş" demişti.

Acun Ilıcalı da Karacakaya için "En başından beri söylüyorum, çok üzücü bir konsey olacağı belliydi. Survivor'ı dibine kadar yaşadın. Aileni gördüğüm zaman seninle ilgili kafamdaki resim tamamlandı. Çok güzel bir ailenin evladısın" diye konuşmuştu.

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15/06/2021 16:38