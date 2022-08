Batuhan Karacakaya'dan 'Acun Ilıcalı ile mahkemelik oldu’ iddialarına yanıt

Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele geçtiğimiz aylarda sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, iddialı rakipleri arasında sürpriz şekilde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"GİTTİ OĞLUMUN EMEKLERİ"

Survivor’da üçüncü olan Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, hesabını kapatmadan önce Twitter'da çok konuşulan şu paylaşımı yapmıştı:

Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri.

"NİSA'NIN OYU BATUHAN'IN ÜÇ KATI"

Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi.

Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?

'MEKTUP' CEVABI!

Survivor Batuhan'ın "Benim de bir mektubum var … Bekleyin" mesajına değinen Ilıcalı, "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" dedi.

"NAMUSUMUZA DİL UZATANI AFFETMEM"

Acun Ilıcalı, "Yıllar önce bir kadın (Merve Büyüksaraç) çıktı, iddialarda bulundu. Mahkemeye verdim. Ofisime kadar geldiler, 'Mahkemeyi geri çek' diye rica ettiler. Herkesi affederim ama 'Namusumuza dil uzatanı affetmem' dedim. Çatır çatır kazandım. Bütün Türkiye bunu gördü. Hiç kimsenin hakkı bir gram yenmez. Ben çok hata yaptım, kasti bir şey yapmadım. Birisini üzdüysem de telafi ettim. Seninle ne işimiz var! Neden hakkını yiyelim? Herkes haddini bilecek. Benim kırmızı çizgilerim belli. Abuk sabuk iddia, iftira... Bunları kusura bakmayın kabul etmem. Yaptığım iyilikleri hiçbir zaman söylemeyeceğim. Yarışmacılarımız çok iyi biliyor ki Acun abileri her zaman onları elinden geldiği kadar destekliyor. Ne deseler yaparım. Benim için değerli insanlar. Herkesi de bir kez daha uyarayım. Kendi aranızda istediğiniz konuşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şimdi ise Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya’nın mahkemelik olduğu iddia edildi. Yarışmadan sonra Karacakaya’nın ödülü olan arabanın verilmediği ve genç yarışmacının Ilıcalı’ya dava açtığı konuşuldu.

ACUN ILICALI İLE FOTOĞRAFLI CEVAP

Söz konusu iddialara Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından cevap verdi. Acun Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer veren Karacakaya, fotoğrafa “Dava haberlerini böyle okunuyoruz” notunu düştü.

“KONUŞUP DA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK”

Ardından Twitter hesabından açıklama yapan Survivor All Star 2022 yarışmacısı, “Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık. Konuşup da çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

